Müthiş performansıyla siyah-beyazlı takımı son haftalarda adeta tek başına sırtlayan Orkun Kökçü ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı. Daha önce Rus ekibi Zenit'in 30 milyon euro teklif yaptığı 25 yaşındaki futbolcuyu Serie A temsilcisi İnter'in yakın takibe aldığı ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre, İtalyan devinin Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu doldurmak için milli yıldızı kadrosunu katmak istediği aktarıldı. Beşiktaş'ta kaptanlığa yükselen Orkun Kökçü için yönetimin tavrının net olduğu belirtildi.

TAKIMA KONSANTRE OLDU

Inter cephesinden resmi teklif gelmesi durumunda Beşiktaş yönetiminin astronomik bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Orkun Kökçü'nün siyah-beyazlı formayla Süper Lig ve Avrupa kupalarında başarılar elde etmeye konsantre olduğu belirtildi. İtalyan devinin bu transfer için 35-40 milyon euro bandında bütçe ayırdığı konuşuluyor. Tecrübeli orta sahanın geleceğiyle ilgili transfer görüşmelerinin sezon tamamlandıktan sonra netlik kazanacağı ifade edildi.

13 GOLE KATKI YAPTI

2026 yılında sürekli performansını yükselten Orkun Kökçü, pazar günü Gençlerbirliği deplasmanında jeneriklik frikik golüne imza atmıştı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 31 maçta siyah-beyazlı formayı terletirken, 6 kez ağları salladı, 7 de asist yaparak 13 gole katkıda bulundu.

EN VERİMLİ ORTA SAHA

Kaptan Orkun, Sofascore'un reytinglerine göre 7.53 ile Süper Lig'in en yüksek ortalama puanına ulaşan orta sahası... Milli futbolcu ayrıca gol, gol beklentisi, asist beklentisi, yaratılan büyük şans ve şut gibi istatistiklerde zirvede yer aldı. 25 yaşındaki yıldız, 67 şut ile Süper Lig'de en çok şut çeken ve takım arkadaşlarına 68 şut pası vererek bu alanlarda da ilk sırada kendine yer buldu.