Ocak transfer döneminde Trabzonspor'un öncelikli hedefleri arasında yer alan ancak transferi gerçekleşmeye Aral Şimşir hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre, Midtjylland takımında forma giyen milli futbolcu için Brentford, Leeds United ve Crystal Palace devreye girdi. Bu sezon 44 maçta forma giyen Aral, 11 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.



Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aral, A Milli Takım kadrosuna da çağrılmıştı.

Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro değeri bulunan Aral Şimşir'in sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.