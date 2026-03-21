TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 28 milyon Euro'luk orta saha!
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna katamadığı o yıldız için yeniden devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray yönetimi, devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir hamle yaparak Youssouf Fofana için yaklaşık 30 milyon euroyu gözden çıkarmıştı.
Sarı-kırmızılılar, orta sahadaki dinamizmi ve savunma gücünü artırmak amacıyla Fransız yıldızı transfer listesinde üst sıralara yerleştirirken, oyuncunun kulübü Milan ile de prensipte anlaşma sağlanmıştı.
Ancak ara transfer döneminde Fofana'nın sezon ortasında takım değiştirmeye sıcak bakmaması, bu transferin yaz aylarına ertelenmesine neden oldu.
Buna rağmen Galatasaray cephesi oyuncudan vazgeçmiş değil. Yönetim, teknik heyetin de raporu doğrultusunda 27 yaşındaki ön libero için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
Özellikle Avrupa kupalarında daha iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fofana'yı orta sahada kilit bir parça olarak görüyor.
Oyuncunun hem fizik gücü hem de top kapma becerisi, Galatasaray'ın oyun planına önemli katkı sağlayabilecek özellikler arasında değerlendiriliyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana'nın yaz döneminde transfere daha açık olacağı ifade ediliyor.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakabileceği konuşulan Fransız futbolcunun, düzenli forma giyebileceği ve Avrupa arenasında boy gösterebileceği bir projeye daha olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.
1.85 boyundaki yıldızın şu an market değeri 28 milyon Euro.
Youssouf Fofana, İtalya Serie A'da bu yıl çıktığı 24 maçta 1 gol attı ve 3 de asist gerçekleştirdi.