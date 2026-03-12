Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında evinde karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

6. dakikada sol taraftan savunma arkasına sarkan Kayode, kalesinden çıkan Akın'ın ceza sahası dışındaki müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ayberk Demirbaş faul kararı verdi Akın'a sarı kart gösterdi. Sonrasında VAR'dan gelen tavsiye üzerine Ayberk Demirbaş pozisyonu izlemeye monitöre gitti.

9. dakikada incelemesini tamamlayan Ayberk Demirbaş, kaleci Akın Alkan'ın sarı kartını iptal edip doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

14. dakikada Recep Niyaz'ın pasında kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, meşin yuvarlağı kontrol edip yaptığı vuruşla filelere gönderdi. 1-0

45+6. dakikada Amaral'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Kerim, Mikail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi.

45+9. dakikada penaltıda topun başına geçen Tanque'nin yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Puanını 63'e çıkaran Esenler Erokspor, averajla ilk sıraya yükseldi. Bandırmaspor ise 7. sırada kaldı.