TFF 1. Lig’in önemli karşılaşmalarından biri Özbelsan Sivasspor-Keçiörengücü maçı olacak. Zirve ve düşme hattını ilgilendiren mücadelede Sivasspor 38 puanla 13. sırada, Keçiörengücü 40 puanla 9. sırada yer alıyor. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Futbolseverler, maçın tarihini, saatini ve yayın kanallarını merak ediyor.

Özbelsan Sivasspor-Keçiörengücü maçı canlı takip et...

TFF 1. Lig'de bu hafta Sivasspor - Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Ligde puan tablosunda Sivasspor 38 puanla 13. sırada, Keçiörengücü 40 puanla 9. sırada yer alıyor ve deplasman ekibi avantajlı skor peşinde olacak. Futbolseverler, maçın saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Lig mücadelesi, iki ekip için de büyük önem taşıyor. Peki, Özbelsan Sivasspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Keçiörengücü maçı, 7 Mart Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 13:30'da başlayacak.

ÖZBELSAN SİVASSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Keçiörengücü karşılaşması beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak. Özbelsan Sivasspor-Keçiörengücü maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

ÖZBELSAN SİVASSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI ANLATIM