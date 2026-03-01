Rey Manaj attı Özbelsan Sivasspor deplasmanda kazandı! İşte maçın özeti
Trendyol 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Serik Spor'u 1-0 mağlup etti. İşte maçın özeti... | Son dakika spor haberleri
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 01.03.2026 - 15:27 Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 - 15:28
Trendyol 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Serik Spor'a konuk oldu.
Özbelsan Sivasspor mücadeleyi 48. dakikada Rey Manaj'ın attığı golle 1-0 kazanmasını bildi.
Bu sonuçla Özbelsan Sivasspor 38 puana yükseldi. Serik Spor ise 29 puanda kaldı.