Bandırmaspor-Hatayspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanacak. Bandırmaspor, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. 36 puanla 13. sırada bulunan Bandırmaspor, düşme hattından uzaklaşmak ve play-off şansını canlı tutmak için kazanması gereken bir maça çıkıyor. Öte yandan sezon başından bu yana büyük hayal kırıklığı yaşayan ve 7 puanla 19. basamakta kalan Hatayspor, ligde kalma mücadelesinde her puan için savaşacak. Peki, Bandırmaspor-Hatayspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?