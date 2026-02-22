Fenerbahçe'ye transferde müjde! O isme bir talip daha çıktı

Fenerbahçe'ye transferde müjde! O isme bir talip daha çıktı

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışının haricinde yeni sezonun kadro planlamaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin kadroda düşünmediği o isme bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)