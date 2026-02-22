Trendyol 1. Lig'de zirve yarışının kaderini etkileyecek kritik mücadele Erzurum'da oynanıyor. Süper Lig hayalleri kuran Erzurumspor FK, 27. hafta karşılaşmasında sahasında Serik Spor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Dadaşlar, taraftarının desteğiyle kazanarak liderlik koltuğuna yeniden oturma planları yapıyor. Konuk ekip Serik Spor ise ligde kötü gidişata son vermek ve 32 puana ulaşmak için Erzurum deplasmanında sürpriz peşinde koşacak. Peki, Erzurumspor FK-Serik Spor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

ERZURUMSPOR FK-SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Serik Spor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-SERİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor FK-Serik Spor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

