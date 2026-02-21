Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası konuştu.

İşte Buruk'un açıklamaları:

"İYİ GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK"

"Oyuncu değişiklikleri yaptık, dinlenmiş isimlerle başlamaya çalıştık. O verimi, o 'fresh'liği göremedik. Takım olarak iyi günümüzde değildik. Az ürettik."

"BU GOLE OFSAYT VERMEK BÜYÜK BİR UTANÇ"

"İkinci yarıda attığım golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu."

"GALATASARAY GİBİ OYNAMADIĞIMIZ İÇİN KAYBETTİK"

"Konyaspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizi kutlamak istiyorum. Biz yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz de verilmese biz yine kazanırdık. Biz Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik."