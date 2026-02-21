CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
"Bizi bu oyunlarla durduramazsınız!" "Bizi bu oyunlarla durduramazsınız!" 23:29
"Büyük bir utanç!" "Büyük bir utanç!" 22:46
"Maça tam konsantre değildik!" "Maça tam konsantre değildik!" 22:24
"Konyaspor daha çok hak etti!" "Konyaspor daha çok hak etti!" 22:22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:11
Galatasaray'dan VAR tepkisi! Galatasaray'dan VAR tepkisi! 21:38
Daha Eski
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! 21:18
Beşiktaş Göztepe maçına hazır Beşiktaş Göztepe maçına hazır 20:16
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! 19:34
F.Bahçe, Kasımpaşa maçı hazırlığına başladı F.Bahçe, Kasımpaşa maçı hazırlığına başladı 18:24
F.Bahçe genç yıldızın bonservisi aldı! F.Bahçe genç yıldızın bonservisi aldı! 15:48
Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! 15:37
"Bizi bu oyunlarla durduramazsınız!"
"Büyük bir utanç!"
Gazzeliler çocuklara "ramazan coşkusunu" yaşatmaya çalışıyor
Gram altın bugün ne kadar oldu?