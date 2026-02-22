Haberler Galatasaray Haberleri Atletico Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Transferdeki o engel aşılırsa...

Atletico Madrid Galatasaraylı yıldızı istiyor! Transferdeki o engel aşılırsa... Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ile ilgili flaş bir transfer iddası gündeme geldi. İspanyol basınının haberine göre Atletico Madrid, Diego Simeone'nin de talepleri doğrultusunda o yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri







ABONE OL

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için İspanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan ve Fichajes kaynaklı habere göre, Atlético de Madrid yıldız forveti transfer listesinin üst sıralarına ekledi.