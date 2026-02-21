Galatasaray'dan VAR tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, Leroy Sane'nin gol iptalinin ardından resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, 49. dakikada Leroy Sane ile skoru 1-0'a getirecek golü buldu.

VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, golün ofsayt nedeniyle iptaline karar verdi ve sarı-kırmızılıların golü geçersiz sayıldı.

Bunun üzerine Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından golün iptali üzerine bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızıların yaptığı paylaşımda, "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor." ifadeleri kullanıldı.