Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, 49. dakikada Leroy Sane ile skoru 1-0'a getirecek golü buldu.
VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, golün ofsayt nedeniyle iptaline karar verdi ve sarı-kırmızılıların golü geçersiz sayıldı.
Bunun üzerine Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından golün iptali üzerine bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızıların yaptığı paylaşımda, "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
❌ Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor.#KNYvGS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 21, 2026