Gaziantep FK-Trabzonspor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 23. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor, lig tablosunda dengeleri değiştirebilecek 90 dakikada karşı karşıya gelecek. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftayı avantaja çevirmek isteyen bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak zirve yarışında farkı 7 puana indirme hesapları yapıyor. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında aradığı sonucu bulamayan Fatih Tekke’nin öğrencileri, Gaziantep deplasmanında yeniden ivme yakalamayı hedefliyor. Peki, Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Gaziantep FK-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 23. haftada oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Zafer, Arda, Tayyip Talha, Abena, Kozlowski, Sorescu, Ogün, Bayo, Lungoyi, Maxim, Draguş

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu

TRABZONSPOR'DAN GAZİANTEP FK'YA ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, söz konusu periyotta 8 galibiyet ve 5 beraberlik alarak rakibine karşı üstünlük sağladı. Karadeniz ekibinin 27 golüne Gaziantep FK 11 golle karşılık verdi.

DEPLASMANDA FIRTINA RÜZGARI

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer bu süreçte 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek rakibi karşısında dış sahada da üstünlüğünü sürdürdü. İki takım arasında Gaziantep'te oynanan maçlarda bordo-mavililer 8 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

BURAK YILMAZ İLE FATİH TEKKE'NİN 3. RANDEVUSU

Fatih Tekke ile Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerlerinde iki kez rakip oldu. Yılmaz'ın Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde Tekke'nin yönettiği Trabzonspor ile oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sezonun ilk yarısında Yılmaz'ın başındaki Gaziantep FK ile Fırtına arasında oynanan karşılaşma da aynı skorla tamamlandı.

KRALLARIN REKABETİ

Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşma, bordo-mavili takımda bir dönem gol krallığı yaşamış iki ismin teknik direktörlük rekabetine sahne olacak. Fatih Tekke ile Burak Yılmaz bugüne kadar iki kez karşı karşıya gelirken, taraflar birbirine üstünlük kuramadı.

Fatih Tekke, 2004-2005 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı 34 maçta 31 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Burak Yılmaz ise 2011- 2012 sezonunda 34 maçta kaydettiği 33 golle gol krallığı sevinci yaşadı. İki isim de tarihe geçti.

TEKKE'NİN GAZİANTEP KARNESİ

Fatih Tekke teknik adam olarak Gaziantep FK'ya karşı çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordomavili ekip ile Gaziantep ekibi arasında oynanacak mücadele, iki genç teknik adamın rekabetinde yeni bir sayfa açacak.

BURAK YILMAZ'IN TRABZONSPOR'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, teknik adam olarak Trabzonspor'a karşı oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Söz konusu mağlubiyeti, Kayserispor'u çalıştırdığı dönemde yaşadı. Yılmaz da ilk kez kazanmak istiyor.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Bordo-mavilileri ağırlayacak olan Gaziantep'te teknik direktör Burak Yılmaz'ın yardımcısı Anıl Demirci ve futbolcu Nazım Sangare cezalı olduğu için görev alamayacak. Ev sahibi ekip önemli eksiklerle sahaya çıkmak durumunda.

TRABZONSPOR'DA 3 İSİM SINIRDA

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Trabzonspor'da; sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli, kart görmeleri halinde 24. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gören ile Suat Güz yapacak. İlker Yasin Avcı da dördüncü hakem olarak görev yapacak.