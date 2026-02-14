Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Vanspor FK ile 3-3 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topu kayarak dokunan Appindangoye, kaleci Çağlar'ı kontrpiyede bırakarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

28. dakikada Ethemi'nin ceza sahasına ortasında Manaj'ın şutunda, top filelerle buluştu. 2-0

30. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mamah, Appindangoye'den sıyrılarak yaptığı yerden vuruşta topu ağlara yolladı. 2-1

32. dakikada ceza sahası yayının gerisinden Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta top sol köşeden filelere gitti. 3-1

68. dakikada Cedric'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mamah'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ensar Çavuşoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-3



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ömer Lütfü Aydın, Kerem Kalkan

Özbelsan Sivasspor: Gökhan Akkan, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi (Mert Çelik dk. 22), Yusuf Cihat Çelik (Savaş Ala dk. 46), Charisis (Özkan Yiğiter dk. 46), Kamil Fidan, Okoronkwo, Ethemi (Avramovski dk. 74), Manaj

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Badji, Bekir Turaç Böke, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Mehmet Feyzi Yıldırım

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Bekir Can Kara dk. 81), Oğulcan Çağlayan (Emir Bars dk. 81), Erdem Seçkin (Jefferson Junior dk. 46), Traore (Ivan Cedric dk. 41), Hostikka, Mamah

Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Hasan Bilal, Embolo, Alper Emre Demirol, Medeni Bingöl, Güvenç Usta

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Appindangoye (dk. 8), Rey Manaj (dk. 28 ve 32) (Sivasspor), Mamah (dk. 30 ve 68), Ensar Çavuşoğlu (dk. 90+4) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Sabahattin Destici, Oğulcan Çağlayan, Jefferson, Muhammet Çavuşoğlu (Vanspor FK), Charisis, Emirhan Başyiğit (Sivasspor)