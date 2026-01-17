Trendyol 1. Lig’de 21. hafta heyecanı, Esenler Erokspor ile Van Spor FK arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam ediyor. Süper Lig yolunda iddiasını sürdüren İstanbul ekibi, taraftarı önünde kazanarak 40 puana ulaşmayı hedefliyor. Deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmak isteyen ve 27 puanla 10. basamakta bulunan Van Spor FK ise bu zorlu maçtan üst sıralar adına avantaj çıkarmanın peşinde. Peki, Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

ESENLER EROKSPOR-VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ESENLER EROKSPOR-VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

