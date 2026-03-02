TFF 1. Lig Manisa FK-Arca Çorum FK maçı detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maç ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Kritik mücadele öncesi her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Manisa FK-Çorum FK karşılaşması ile ilgili tüm bilgiler ve canlı yayın detayları haberimizde yer alıyor.

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından biri, Manisa FK ile Çorum FK arasında oynanacak. Ligde şu ana kadar topladığı 40 puanla 10. sırada yer alan Manisa FK, sahasında galibiyet arayacak. Rakibi Çorum FK ise 47 puanla 6. sırada bulunuyor ve deplasmanda üç puan alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Futbolseverler, kritik mücadeleyi kaçırmamak için "Manisa FK - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu araştırıyor. Her iki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek ve haftayı avantajlı kapatmak için sahaya çıkacak. Peki, Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ASPOR.com'da!

MANİSA FK-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK-Çorum FK maçı, bugün saat 20:00'de başlayacak.

MANİSA FK-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak. Manisa FK-Çorum FK maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

