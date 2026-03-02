MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Çorum FK atağında ceza sahası içine kadar giren Burak, Ayberk Karapo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada penaltıyı kullanan Mame Thiam, topu ağlara gönderdi. 0-1
32. dakikada köşe vuruşunda topa yükselen Ayberk Karapo, meşin yuvarlağı kale direğinin hemen yanından auta gönderdi.
52. dakikada ani gelişen Çorum FK atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Thiam'ın sol köşeye sert vuruşunu kaleci Vedat kornere çeldi.
88. dakikada ceza sahasının dışından Ferhat'ın şutunda kaleci Vedat topu kornere çeldi.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Toure (Cissokho dk. 21), Lindseth (Adekanye dk. 64), Osman (Ada İbik dk. 64), Benrahou, Vargas (Muhammet Kirpit dk. 89), Diony
Yedekler: Saim Sarp Bodur, Oğuzhan Yurtdaş, Umut Can Aslan, Emre Akboğa, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen
Teknik Direktör: Ahmet Pektaş
Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Yusuf Erdoğan dk. 74), Pedrinho (Oğuz Gürbulak dk. 83), Mame Thiam, Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 74), Fredy, Burak Çoban (Samudio dk. 80)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Efe Sarıkaya, Atakan Akkaynak, Aleksic, Cemali Sertel, Kerem Kalafat
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Gol: Mame Thiam (dk. 17 pen.) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Herelle, Ayberk, Cissoskho (Manisa FK), Fredy, Pedrinho, Thiam (Çorum FK)
(SC-İYA-S)