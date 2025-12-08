Bandırmaspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig’de haftanın en merak edilen karşılaşmalarından biri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Bandırmaspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde...

Bandırmaspor–Bodrum FK maçı TFF 1. Lig'de haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Taraftarlar, karşılaşmanın tam olarak ne zaman oynanacağını, kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ligde üst sıraları hedefleyen her iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Maç öncesi takımların form durumları, sakat ve cezalı oyuncular, teknik direktör yorumları ile birlikte yayıncı kuruluş bilgisi sporseverlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, Bandırmaspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Bandırmaspor, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin ardından bugün sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve 23 puanla 10. sırada yer alan Bandırmaspor, hem moral kazanmak hem de puan tablosunda yükselişe geçmek istiyor. Taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşma, takım için büyük önem taşıyor.

Karşılaşmada Bandırmaspor'un rakibi ise sezonun güçlü ekiplerinden biri olan 30 puanla 4. sırada bulunan Bodrumspor olacak. Bodrum FK, üst sıralar mücadelesinde istikrarlı grafiğini sürdürmek isterken, Bandırmaspor ise güçlü rakibini yenerek hem puan farkını azaltmayı hem de ligde yeniden ivme kazanmayı hedefliyor.

İki takım arasındaki bu mücadele, hem konum hem de hedefler açısından büyük bir çekişmeye sahne olacak. Bandırmaspor'un iç saha avantajı, Bodrumspor'un formda yapısı, maç öncesi merak edilen en önemli noktalar arasında yer alıyor. Taraftarlar, karşılaşmanın sonucu kadar, sahadaki oyunun da ligdeki dengeleri nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.

BANDIRMASPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor - Sipay Bodrum FK maçı 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 16. hafta maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

