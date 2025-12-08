Çorumspor–Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TFF 1. Lig’de haftanın kritik mücadeleleri arasında yer alan karşılaşma futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Peki, Çorumspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Çorumspor-Pendikspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbolseverler, Çorumspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtını merak ediyor. Ligde son iki maçını kaybederek moral kaybı yaşayan Çorumspor, bu kez kendi seyircisi önünde sahaya çıkıyor. 25 puanla 7. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, güçlü Pendikspor karşısında üç puanı alarak yeniden yükselişe geçmek istiyor. Rakip Pendikspor ise sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Topladığı 322 puanla 1. sıradaki yerini koruyan Pendikspor, hem oyun gücünü sürdürmek hem de rakiplerine karşı üstünlüğünü devam ettirmek hedefiyle deplasmanda sahaya çıkacak. Peki, Çorumspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri!

ÇORUM FK-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Çorum FK-Pendikspor maçı, 8 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

ÇORUM FK-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum FK-Pendikspor maçı, saat 20:00'de başlayacak.

ÇORUM FK-PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çorum FK ve Pendikspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Çorum'da, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FK VS PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK ile Pendikspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Pendikspor maç günü paylaşımı