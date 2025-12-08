CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan stoper harekatı! Galatasaray'dan stoper harekatı! 10:44
"Ana sütü gibi helal bir 3 puan" "Ana sütü gibi helal bir 3 puan" 09:16
Fatih Tekke: Trabzonspor'a yakışan bu! Fatih Tekke: Trabzonspor'a yakışan bu! 00:58
Trabzonspor Muçi'yle güldü! Trabzonspor Muçi'yle güldü! 00:58
Fırtına 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Fırtına 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 00:58
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi özel talimat! Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi özel talimat! 00:57
Daha Eski
Domenico Tedesco'dan sürpriz talep! O bölgeye transfer istedi Domenico Tedesco'dan sürpriz talep! O bölgeye transfer istedi 00:57
F.Bahçe'den flaş sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den flaş sakatlık açıklaması! 00:57
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası! 00:57
G.Saray'ın devre arası transfer planı ortaya çıktı! G.Saray'ın devre arası transfer planı ortaya çıktı! 00:57
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! 00:57
Beşiktaş o isimlerden vazgeçmiyor! Beşiktaş o isimlerden vazgeçmiyor! 00:57
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı detayları!
Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı bilgileri!
Süper Loto sonuçları açıklandı (7 Aralık)
Lunge nasıl yapılır? | İZLE