Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı detayları: Saati ve kanalı!

1. Lig'de heyecan dorukta! Sakaryaspor, Serik Belediyespor'u Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda ağırlayacak. 17 puanla 11. sırada bulunan Sakaryaspor, son 3 maçta elde ettiği galibiyet serisini kaybetmişken, 5 maçtır galip gelemeyen Serik Belediyespor ise Adana Demirspor'u 4-0 yenerek moral buldu. Zorlu maçta her iki takım da 3 puan için savaşacak. Sakaryaspor'un yeni bir galibiyet serisi başlatma arzusu ve Serik Belediyespor'un çıkış hedefiyle dolu bu karşılaşmanın detaylarını sizler için derledik.