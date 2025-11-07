Süpay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Muğla temsilcisi rakibini 5-0 mağlup etti.

1'inci Lig'in 13'üncü hafta mücadelesinde Sipay Bodrum FK, sahasında İstanbulspor'u 5-0 mağlup ederek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmaya etkili başlayan yeşil-beyazlı ekip Brazao'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında yeşil-beyazlı ekip Seferi'nin golüyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısında baskıyı arttıran Bodrum FK, Fredy'nin penaltı golüyle durumu 3-0'a getirdi. Yeşil-beyazlı ekipte bir kez daha sahneye çıkan Seferi kendisinin 2, takımının 4'üncü golünü kaydetti. Maçın uzatma anlarında yeşil-beyazlı ekip, Ege'nin golüyle farkı 5'e taşıdı. Bu sonuçla 27 puana ulaşan Bodrum ekibi büyük sevinç yaşadı. Konuk takım 14 puanda kaldı.

7'nci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Brazao'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

15'inci dakikada İstanbulspor atağında Krstovski'nin vuruşunda kaleci Sousa topu çıkardı.

45'inci dakikada Bodrum FK atağında Seferi'nin sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

İlk yarı 2-0 sona erdi.

50'inci dakikada Brazao rakibini geçmek istediği sırada savunma araya girdi. Yeşil-beyazlı ekip elle oynama beklentisiyle itirazda bulundu. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı kararı verdi.

54'üncü dakikada Fredy'nin penaltı vuruşuyla fark 3'e yükseldi: 3-0.

68'inci dakikada ceza sahasında Seferi düzgün bir vuruşla takımını iyice rahatlattı: 4-0.

90+1'inci dakikada Ege attığı golle maçın skorunu belirledi: 5-0.

Müsabaka Bodrum FK'nın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.