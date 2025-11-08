Espanyol - Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Espanyol-Villarreal maçı CANLI nasıl izlenir? Espanyol-Villarreal maçı izleme linki!

La Liga 2025-26 sezonunda heyecan devam ediyor. Espanyol ve Villarreal, 8 Kasım Cumartesi gecesi karşı karşıya gelecek. Villarreal, üst üste üçüncü galibiyetini alarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Ev sahibi Espanyol ise kendi sahasında puan arayacak. Peki, Espanyol - Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Espanyol-Villarreal maçı CANLI nasıl izlenir?

Espanyol - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Cornella de Llobregat'ta Stage Front Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler, Espanyol-Villarreal maçını hangi kanalda ve saat kaçta izleyebileceklerini merak ediyor. La Liga'nın heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan bu maçı canlı izlemek isteyenler için tüm yayın bilgileri haberimizde yer alıyor. La Liga Espanyol Villarreal maçı nasıl izlenir? Futbolseverler, Espanyol - Villarreal maçının yayın saati ve hangi kanalda şifresiz veya canlı olarak izlenebileceğini merak ediyor.

ESPANYOL-VILLARREAL MAÇI HANGİ GÜN?

Espanyol-Villarreal maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

ESPANYOL-VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Espanyol Villarreal maçı, saat 23:00'te başlayacak.

ESPANYOL - VILLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Espanyol ve Villarreal'ın karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Cornella de Llobregat'da, Stage Front Stadyumu'nda oynanacak.

ESPANYOL - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Espanyol ile Villarreal arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus, Idman TV, S Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ESPANYOL-VILLARREAL MAÇI S SPORT PLUS FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ESPANYOL-VILLARREAL MAÇI S SPORT FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S SPORT NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

