İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında heyecan dorukta! Tottenham, Manchester United ile karşılaşmaya hazırlanıyor. 17 puanla 6. sırada bulunan Tottenham, bu maçtan alacağı 3 puanla 2. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Chelsea'ye karşı yaşanan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken Tottenham, galibiyet peşinde. Öte yandan, Manchester United ise 17 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki, Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Tottenham, Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Ligde 8. sıraya kadar gerileyen Thomas Frank'ın ekibi, bu sezon aldığı 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 6. sıraya yerleşti. Manchester United ise 4 maçtır yenilmezlik serisini sürdürüyor. İki takım, geçen sezonun Mayıs ayında oynanan Avrupa Ligi finalinden bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham - Manchester United maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynananacak. Tottenham Hotspur Stadium'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak.

Tottenham - Manchester United MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham - Manchester United maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Tottenham - Manchester United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Kudus, Richarlison, Simons

Manchester United:Lammenler; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko