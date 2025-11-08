Amed SK, 1. Lig'in 13. haftasında Hatayspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. 23 puan ve +13 averajla 4. sırada bulunan Amed SK, 2. sıraya yükselebilmek için kritik bir galibiyet arayışında. Öte yandan, Hatayspor bu sezon henüz galibiyet elde edemedi ve 4 puanla son sıranın üstünde yer alıyor. Her iki takım için de büyük bir mücadele olacak. Peki, Amed SK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de Amed SK, Hatayspor'u konuk edecek. 13. hafta karşılaşmasında kritik 3 puan için mücadele edecek olan Sinan Kaloğlu'nun ekibi, bu sezonda sadece 3 kez mağlup olarak 4. sıraya yerleşmeyi başardı. Hatayspor ise 12 haftada aldığı 8 mağlubiyetle, son sıraya demir atan Adana Demirspor'un hemen üstünde konumlandı. Bu sene ilk galibiyeti için sahaya çıkacak olan konuk ekip, Amed SK karşısında sürpriz arayacak. İşte Amed SK - Hatayspor maçı tüm detayları...

Amed SK - Hatayspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed SK - Hatayspor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynananacak. Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Raşit Yorgancılar yönetececk. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını ise Haydar Avcı ve Enes Biroğlu yapacak.

Amed SK - Hatayspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Amed SK - Hatayspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

