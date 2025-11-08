Atlético Madrid - Levante maçı CANLI İZLE!

Cumartesi akşamı Atlético Madrid, iç sahada Levante’yi ağırlayacak. Ev sahibi, üst üste üçüncü galibiyetini almışken, bu maçla dördüncü galibiyetini alarak puan sıralamasında yükselmeyi hedefliyor. Levante ise deplasmanda puan veya sürpriz bir galibiyet peşinde olacak. Sporseverler, Atlético Madrid - Levante maçını canlı izlemek için hangi kanalın yayın yapacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Bu mücadele, La Liga’nın kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

İspanya La Liga'da önemli bir mücadele ekranlara geliyor. Cumartesi akşamı Atlético Madrid, iç sahada Levante'yi ağırlayacak. Ev sahibi, üst üste üçüncü galibiyetini almışken, bu maçla dördüncü galibiyetini alarak puan sıralamasında yükselmeyi hedefliyor. Levante ise deplasmanda puan veya sürpriz bir galibiyet peşinde olacak. Sporseverler, Atlético Madrid – Levante maçını canlı izlemek için hangi kanalın yayın yapacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Bu mücadele, La Liga'nın kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Atlético Madrid-Levante maçı HD, donmadan nasıl izlenir? Atlético Madrid-Levante maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

ATLETICO MADRID-LEVANTE MAÇI HANGİ GÜN?

Atletico Madrid-Levante maçı, 08 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

ATLETICO MADRID-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Levante maçı, saat 20:30'da başlayacak.

ATLETICO MADRID - LEVANTE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid ve Levante'nin karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

ATLETICO MADRID LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atletico Madrid ile Levante arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus, S Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ATLETICO MADRID - LEVANTE MAÇI S SPORT PLUS FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ATLETICO MADRID-LEVANTE MAÇI S SPORT FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S SPORT NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

