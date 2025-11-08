Sevilla – Osasuna maçı canlı izle

İspanya La Liga’da heyecan devam ediyor! Cumartesi günü Sevilla, kendi evinde Osasuna’yı ağırlayacak. Ev sahibi, son üç maçta aldığı mağlubiyetlerin ardından toparlanıp ligde üst sıralara yaklaşmak istiyor. Osasuna ise deplasmanda sürpriz bir galibiyet elde ederek puanlarını artırmayı planlıyor. Futbolseverler, Sevilla - Osasuna maçını canlı olarak izlemek için hangi kanalın yayın yapacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de sezonun kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor! Cumartesi günü Sevilla, kendi evinde Osasuna'yı ağırlayacak. Ev sahibi, son üç maçta aldığı mağlubiyetlerin ardından toparlanıp ligde üst sıralara yaklaşmak istiyor. Osasuna ise deplasmanda sürpriz bir galibiyet elde ederek puanlarını artırmayı planlıyor. Futbolseverler, Sevilla - Osasuna maçını canlı olarak izlemek için hangi kanalın yayın yapacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de sezonun kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Sevilla-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta? La Liga Sevilla Osasuna maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Sevilla - Osasuna maçı yayın bilgileri!

👉 Sevilla-Osasuna maçını takip etmek için tıkla!

SEVILLA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

Sevilla-Osasuna maçı, 8 Kasım Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

SEVILLA-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla-Osasuna maçı, saat 18:15'te başlayacak.

LA LIGA SEVILLA-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla ile Osasuna arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus, S Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

SEVILLA-OSASUNA MAÇI S SPORT PLUS FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Sevilla-CA Osasuna maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Sevilla'nın muhtemel ilk 11'i: Vlachodimos, Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo, Agoume, Mendy, Sanchez, Sow, Vargas, Adams

Osasuna'nın muhtemel ilk 11'i: Herrera, Moncayola, Catena, Boyomo, Bretones, Gomez, I Munoz, V Munoz, Oroz, Ruben Garcia, Budimir

⚽SEVILLA - OSASUNA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6