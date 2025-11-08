Como-Cagliari maçı CANLI izle | Seria A Como - Cagliari hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?

İtalya Serie A’da bu hafta sonu heyecan sürüyor! Cumartesi günü Como, Stadio Giuseppe Sinigaglia’da Cagliari’yi ağırlayacak. Bu sezon evinde yenilgi almayan Como, taraftarları önünde Lombardiya’da mağlubiyetten kaçınmayı hedefliyor. Futbolseverler, “Como-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta?” ve “Como - Cagliari hangi kanalda canlı izlenir?” sorularına yanıt arıyor. Maçın yayın bilgileri ve izleme seçenekleri haberimizde yer alıyor.

Serie A 2025-26 sezonunun önemli mücadelelerinden biri olan Como - Cagliari maçı, cumartesi günü oynanacak. Stadio Giuseppe Sinigaglia'da sahaya çıkacak Como, bu sezon evinde yenilgi almamış olmanın avantajıyla Cagliari karşısında galibiyet hedefliyor. Cesc Fabregas'ın takımı, taraftarları önünde 15 puanın 11'ini toplayarak formda bir performans sergiliyor ve üst üste üçüncü galibiyeti almak istiyor. Cagliari ise deplasmanda kazanmak için sahada olacak. Futbolseverler, "Como - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Como - Cagliari hangi kanalda canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Maçın yayın bilgileri ve izleme seçenekleri haberimizde yer alıyor. Peki, Como - Cagliari maçı canlı izleme linki var mı, nasıl izlenir?

COMO-CAGLIARI MAÇI HANGİ GÜN?

Como-Cagliari maçı, 8 Kasım Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

COMO - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Como-Cagliari maçı, saat 17:00'de başlayacak.

COMO-CAGLIARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Como ve Cagliari'in karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Como'da, Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak.

COMO-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Como ile Cagliari arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

