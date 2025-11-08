Osimhen'in Galatasaray'daki hedefi belli oldu! O isim açıkladı
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Nijeryalı futbol yazarı Morakinyo Abodunrin; 26 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılardaki en önemli hedeflerinden birini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Nijeryalı futbol yazarı Morakinyo Abodunrin, Galatasaray forması giyen vatandaşı Victor Osimhen'in önemli bir bireysel hedefi bulunduğunu anlattı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre, Abodunrin dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü gözüne kestiren Osimhen'in bu hedefine sarı-kırmızılı forma ile de varabileceğine inandığını aktardı.
Marikonyo Abodunrin "Osimhen'in gelişimini takip edenler dünyanın en iyisi olmak istediğini bilir. Osimhen şu yaptıklarını Avrupa'nın dev takımlarından herhangi biriyle yapsaydı, çoktan Ballon d'Or iddiasında olurdu."
"Düşünülemez olanı yapıp Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı olabilirse büyük bir ödül için öne çıkacaktır" dedi.