Osimhen'in Galatasaray'daki hedefi belli oldu! O isim açıkladı Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Nijeryalı futbol yazarı Morakinyo Abodunrin; 26 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılardaki en önemli hedeflerinden birini duyurdu.









Nijeryalı futbol yazarı Morakinyo Abodunrin, Galatasaray forması giyen vatandaşı Victor Osimhen'in önemli bir bireysel hedefi bulunduğunu anlattı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Abodunrin dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü gözüne kestiren Osimhen'in bu hedefine sarı-kırmızılı forma ile de varabileceğine inandığını aktardı.