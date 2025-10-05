Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı şifresiz izle | SMS Grup Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 9. haftasında Sarıyerspor, Sakaryaspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan iki takım da heyecan dolu karşılaşmada 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. "Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı canlı izle" aramaları, karşılaşmanın yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Peki, SMS Grup Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

SARIYERSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 9. haftasında oynanacak SMS Grup Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

SARIYERSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak SMS Grup Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

