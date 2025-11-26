Manisa FK, Adana Demirspor galibiyetinin ardından Pendikspor deplasmanında hem üst üste 2. zaferi hem de İstanbul’da rakibini ilk kez yenmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Trendyol 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'u 5-0 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, bu hafta Pendikspor deplasmanında ilkleri başarmak için sahaya çıkacak. Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile yeni bir sayfa açan siyah-beyazlılar kazandığı takdirde bu sezon hem ilk kez 2'de 2 yapacak hem de rakibini ilk defa deplasmanda yenmiş olacak.

Pendikspor'la İstanbul'da 5 müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar bu karşılaşmaların 3'ünü kaybederken, 2'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Mustafa Dalcı, "Rakibimiz liderlik koltuğunda oturuyor. Çok zorlu bir maça çıkacağız. Ancak takımıma sonuna kadar inanıyorum" dedi.