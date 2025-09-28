Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Serik Spor ile Erzurumspor 1-1 berabere kaldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Süleyman Bahadır, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı
Serikspor: İbrahim Demir, Martynov, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 35 Kerem Şen - Dk. 65 Şeref Özcan), Emrecan Terzi (Dk. 90 Yuran), Mesut Tunalı (Dk. 22 Selim Dilli - Dk. 90 Gökhan Akkan), Burak Asan, Amaral (Dk. 65 Erhan Çelenk), Berkovskiy, Gökhan Altıparmak
Erzurumspor: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser, Crociata, Sefa Akgün (Dk. 78 Sylla), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 73 Rodriguez), Eren Tozlu
Goller: Dk. 39 Emrecan Terzi (Serikspor), Dk. 55 Crociata (Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Gotsuk, Dk. 67 Selim Dilli, Dk. 70 Emrecan Terzi, Dk. 90+3 Martynov (Serikspor), Dk. 77 Rodriguez, Dk. 90+3 Yakup Kırtay (Erzurumspor)