Fatih Karagümrük-Bandırmaspor MAÇI TIKLA İZLE | Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig hayali kuran iki güçlü ekip, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor, play-off finalinde kozlarını paylaşacak. Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak bu heyecan dolu mücadele, yalnızca takımlar için değil, taraftarlar için de büyük anlam taşıyor. Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı bu karşılaşmada, sahadaki her top, her pas, her gol bir tarih yazma anlamı taşıyor. İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük, sezonu üçüncü sırada tamamlayarak doğrudan finale yükselme hakkını elde etti. Kırmızı-siyahlı ekip, bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek ve geçtiğimiz sezon veda ettiği Süper Lig’e yeniden dönmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan Teksüt Bandırmaspor, play-off’un hem ilk hem de ikinci turunu başarıyla geçerek finale adını yazdırdı. Balıkesir ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig biletini almak için mücadele edecek. Peki, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2025- 19:11 Güncelleme Tarihi: 29.05.2025- 19:59