Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yeşil-siyahlılardan yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'nun getirildiği açıklandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kongre sonrasında Sakaryaspor'un yeni başkanı Enes Zengin olmuştu.

Zengin başkanlığındaki yeni yönetim, yapılan görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaştı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Hakan Kutlu" ifadelerine yer verildi.