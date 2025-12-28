Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta Erzurumspor FK, Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Maçtaki tek gol, 52. dakikada Benhur Keser'den geldi. Maçın 90+3. dakikasında penaltı kazanan Erzurumspor FK, Eren Tozlu ile bu vuruştan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK, ligde çıktığı son üç maçtan yedi puan toplayarak puanını 33'e çıkardı ve 4. sıraya yükseldi. Arca Çorum FK ise üç maçlık yenilmezlik serisinin ardından ilk kez kaybetti ve 32 puanla 6. sırada yer alıyor.