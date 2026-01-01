Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İtalyan devi Sörloth için devrede
Kış transfer döneminde kadrosuna bir santrfor eklemesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin golcü listesinde üst sıralarda yer alan Alexander Sörloth için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe devre arasında kadrosuna bir santrfor eklemesi yapmak için harekete geçmişti.
Bu doğrultuda da sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth yer alıyordu.
Ancak Sörloth transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip çıktı. Tuttosport'ta yer alan habere göre kadrosuna bir golcü eklemek isteyen isteyen Juventus'un Norveçli golcüyü listesine aldığı iddia edildi.
İtalyan devinde şubat sonuna kadar sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek Dusan Vlahovic'in yokluğunda Sörloth'u kadrosuna katarak hücum hattında sıkıntı yaşamak istemediği de belirtildi.
Ancak Juventus'un da önündeki engelin Atletico Madrid'in Sörloth için 30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli beklentisinin olduğu da belirtildi.
Siyah-beyazlı ekibin Sörloth transferi için nakit akışı yaratıp yaratamayacağının belirleyici olacağının da vurgusu yapıldı.
Bu sezon Atletico forması ile 22 maçta süre alan Sörloth, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Norveçli golcünün Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.