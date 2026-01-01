Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da kazanılan başarıların en önemli mimarlarından biri Lucas Torreira oldu.
Uruguaylı yıldız, geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılıların vazgeçilmezlerinden oldu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, geleceğine ilişkin Galatasaraylı taraftarları üzecek bir açıklama yaptı.
Fotomaç.com.tr'nin Arjantin basınından derlediği habere göre, Torreira, Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giymek istediğini açıkladı.
"BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK İÇİN CAN ATIYORUM"
Fix Radio'ya konuşan Uruguaylı oyuncu, "Boca Juniors'ta oynamak benim bir futbolcu olarak en büyük hayalim ve o anı düşünmediğim bir gün bile geçmiyor, gerçek bu. Boca için oynamayı çok istiyorum. Kendimi buna hazırlıyorum çünkü o dünya kolay değil. Riquelme ile çok yakın zamanda konuştum, çok güzel, çok önemli bir sohbetimiz oldu." ifadelerini kullandı.
Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Uruguaylı orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.