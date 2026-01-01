Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva kararı! Portekiz basını duyurdu

Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İkinci yarının hazırlıklarını Antalya'da yapacağı kamp ile sürdürecek olan siyah beyazlı ekibin Rafa Silva kararını duyurdular...