Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Rade Krunic, Sırbistan basınından Kurir'e yaptığı açıklamalarda sarı-lacivertli takımdaki günleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yi "çok zor bir ortam" olarak niteleyen Krunic, futbol anlayışı ve organizasyon açısından İtalya ile büyük farklar olduğunu söyledi. Sırp oyuncu, "Fenerbahçe çok zor bir ortam! Çok, çok zor. Açıkçası bu kadar büyük bir kulübün, bu kadar büyük hedefleri ve organizasyonu olmasına rağmen bu kadar yüzeysel düşündüklerine gerçekten şaşırdım. Futbol kültürlerinin yeterli olmaması, futbolu doğru şekilde anlayamamaları beni etkiledi… Mesela İtalyanlar gibi değiller. İtalya'dan Türkiye'ye gelmek arasında çok büyük bir fark var. Nereye gittiğimi biliyordum aslında.

"AMATÖR..."

Kulüpte beni karşılayan Dušan Tadić ve Edin Džeko bana bunu anlatmıştı. Livaković ve Zajc da oradaydı. Fenerbahçe'nin nasıl bir yer olduğunu söylediler ama yine de bazı futbol departmanlarında bu kadar amatör olduklarını anlayamamıştım. Açık konuşayım, uyum sağlayamadım. Ne futbol tarzına ne de o 'kontrolsüz, vahşi' oyuna…

"MOURINHO'NUN GELİŞİYLE..."

İtalya'da ne yapmam gerektiğini net şekilde bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama yapmam, bir şeyler uydurmam… Bunu yapamam. Yarım sezonun ardından José Mourinho geldi. Bu durumu kendim için bir şans olarak gördüm. Roma'da teknik direktörken beni istemişti. Onunla başarılı olabileceğime emindim çünkü çok iyi bir teknik direktör. Ama o da Fenerbahçe için doğru bir hoca değildi. Kendisine çok defansif olduğu, takımının yeterince gol atmadığı yönünde eleştiriler yapıldı. Oysa onun kazanan bir mentaliteye sahip olması, maç kazanmayı bilmesi, sonuca oynaması… Bunlar pek umurlarında olmadı.

"KENDİLERİNE SORMALILAR"

Sonuçta onun da ayrılmak zorunda kaldığını gördük. Belki de son 12 yıldır neden şampiyon olamadıklarını kendilerine sormalılar. Galatasaray, onlara kıyasla Avrupa'ya daha fazla odaklanmış durumda ve bu yüzden de domine ediyor." ifadelerini kullandı.