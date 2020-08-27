27 Ağustos 2020, Perşembe

TEKNOLOJİ

Call of Duty: Black Ops Cold War resmen duyuruldu! Call of Duty: Black Ops Cold War ne zaman çıkacak? Trabzon detayı...

Call of Duty: Black Ops Cold War duyuruldu!
TEKNOLOJİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

Oyunseverlerin merakla beklediği haber sonunda geldi. Sevilen savaş oyunlarından biri olan ve Activision tarafından üretilen, : Black Ops Cold War resmen tanıtıldı. Call of Duty: Black Ops War'ın fragmanı YouTube kanalı ve sosyal medya üzerinden yayınlandı. Oyununun üreticisi Activision, , , Vietnam ve 'de geçen haritaların olduğunu da açıkladı. Oyunun Türkiye'deki bölümleri arasında ise var. Peki, Call of Duty: Black Ops Cold War ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz günlerde bir tanıtım videosu yayınlayan Activision, oyunseverlere müjdeli haberi verdi. Sevilen savaş oyunlarından 'nin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War'ın fragmanı yayınlandı. Oyun fragmanında bizleri bir sürpriz ile karşıladı. Activision, oyunun , , Vietnam ve 'de geçeceğini açıklamıştı.

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLECEK?

Activision tarafından yapılan açıklamalara göre Call of Duty: Black Ops Cold War, tüm oyun platformlarında oynanabilecek. Yani , , PC ve hatta yaklaşmakta olan PlayStation 5 ile Xbox Series X oyuncuları da yeni Call of Duty oyununu deneyimleme imkanı bulacak.

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War için oluşturduğu fragmanda, oyunun çıkış tarihini 13 Kasım olarak açıklıyor. PC, Xbox One ve PlayStation 4 sahipleri, bu oyuna 13 Kasım itibarıyla erişim sağlayabilecekler.

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR KAÇ LİRA OLACAK?

PlayStation 4 - 499 TL
Xbox One - 499 TL
PC - 59,90 Euro

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR TRABZON'DA MI GEÇECEK?

Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War'ın haritasında Türkiye'nin de olacağını açıklamıştı. Yayınlanan fragmanda dikkat çeken detaylardan biri de Havaalanı oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TEKNOLOJİ HABERLERİ
Watch Dogs 2 Ubisoft tarafından ücretsiz sunulacak! Watch Dogs 2 Ubisoft tarafından ücretsiz sunulacak!
Ubisoft Hyper Scape adında yeni oyun çıkartıyor! Ubisoft Hyper Scape adında yeni oyun çıkartıyor!
Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör