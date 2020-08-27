Call of Duty: Black Ops Cold War resmen duyuruldu! Call of Duty: Black Ops Cold War ne zaman çıkacak? Trabzon detayı...
Oyunseverlerin merakla beklediği haber sonunda geldi. Sevilen savaş oyunlarından biri olan ve Activision tarafından üretilen, Call of Duty: Black Ops Cold War resmen tanıtıldı. Call of Duty: Black Ops War'ın fragmanı YouTube kanalı ve sosyal medya üzerinden yayınlandı. Oyununun üreticisi Activision, Sovyet Rusya, Türkiye, Vietnam ve Doğu Berlin'de geçen haritaların olduğunu da açıkladı. Oyunun Türkiye'deki bölümleri arasında ise Trabzon var. Peki, Call of Duty: Black Ops Cold War ne zaman çıkacak?
Geçtiğimiz günlerde bir tanıtım videosu yayınlayan Activision, oyunseverlere müjdeli haberi verdi. Sevilen savaş oyunlarından Call Of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War'ın fragmanı yayınlandı. Oyun fragmanında bizleri bir sürpriz ile karşıladı. Activision, oyunun Sovyet Rusya, Türkiye, Vietnam ve Doğu Berlin'de geçeceğini açıklamıştı.
CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLECEK?
Activision tarafından yapılan açıklamalara göre Call of Duty: Black Ops Cold War, tüm oyun platformlarında oynanabilecek. Yani PlayStation 4, Xbox One, PC ve hatta yaklaşmakta olan PlayStation 5 ile Xbox Series X oyuncuları da yeni Call of Duty oyununu deneyimleme imkanı bulacak.
CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War için oluşturduğu fragmanda, oyunun çıkış tarihini 13 Kasım olarak açıklıyor. PC, Xbox One ve PlayStation 4 sahipleri, bu oyuna 13 Kasım itibarıyla erişim sağlayabilecekler.
CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR KAÇ LİRA OLACAK?
PlayStation 4 - 499 TL
Xbox One - 499 TL
PC - 59,90 Euro
CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR TRABZON'DA MI GEÇECEK?
Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War'ın haritasında Türkiye'nin de olacağını açıklamıştı. Yayınlanan fragmanda dikkat çeken detaylardan biri de Trabzon Havaalanı oldu.
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