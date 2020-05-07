Playstation 5 için yeni özellik patenti alındı! Playstation oynarken oyun esnasında ipucu verilecek

Sony yakın zamanda piyasaya süreceği yeni oyun konsolu Playstation 5 için yeni bir özellik getirecek. Sony bu özellik için patent başvurusunda bulundu. Oyunseverlerin merakla beklediği Playstation'a gelecek olan özellik tamamen yapay zeka ürünü olacak. Patent başvurusu yapılan bu özellik oyun esnasında oyunculara ipucu verecek.

Sony'nin PlayStation 5'i tamamen kullanıcı deneyimini iyileştirmek üzere kuracak. Sony oyunlarda kullanılmak üzere interaktif widget'lar geliştiriyor. Sony tamamen kullanıcı odaklı yenilikler katarak yeni konsolunu piyasaya sürecek. Sony Playstation 5 oyunseverler tarafından merakla bekleniyor.

PLAYSTATION OYUN İÇİ İPUCU VERECEK

Sony muhteşem bir özellik için patent başvurusu yaptı. Oyuncuların oyun esnasında bir sonraki görevlerini tamamlamaları için gerekli ortalama zaman konusunda bilgilendirme yapan bir yazılım getiriliyor. Bu yenilik oyun esnasında oyunseverlere önerilerde bulunacak. Bir bölümü tamamlamakta zorlanıyorsanız, konsol size ipucu ve tüyo verecek.

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