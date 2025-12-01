Rayo Vallecano-Valencia maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 14. haftası, ligde çıkış arayan iki köklü ekibin buluşmasına sahne oluyor. Rayo Vallecano ile Valencia, Madrid’de 3 puan mücadelesi için sahaya çıkarken karşılaşmanın önemi her iki takım için de oldukça büyük. Son haftalarda istediği ivmeyi yakalayamayan Rayo Vallecano, taraftar desteğini arkasına alarak kötü gidişata dur demek istiyor. Valencia cephesinde ise moral tazeleme isteği hakim. Zorlu maçların ardından yeniden ritim bulmak isteyen turuncu-siyahlılar, deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini alarak yükselişini sürdürme peşinde. Peki, Rayo Vallecano-Valencia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?