Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'ndaki dev derbide kozlarını paylaşmaya hazırlanırken saha içi rekabet kadar kulüp başkanlarının motivasyon hamleleri de gündeme damga vurdu.
FENERBAHÇE'DE PRİM HAREKETLİLİĞİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün Samandıra'yı ziyaret ederek teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, kritik randevu öncesi takıma güvendiğini vurgulayan Saran'ın 3 milyon Euro'luk prim açıkladığı öğrenildi.
Ancak kulislerde konuşulanlara göre bu rakamın son söz olmadığı, bazı Fenerbahçeli iş insanlarının devreye girerek prim miktarını daha da yukarı çekebileceği ifade ediliyor.
GALATASARAY'DA "AÇIK ÇEK" MOTİVASYONU
Derbi öncesi benzer bir hareketlilik Galatasaray cephesinde de yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne giderek takıma moral vereceği ve prim kararını açıklayacağı belirtildi.
Özbek'in galibiyet için oyunculara "açık çek" vereceği, hatta "Kazanın, rakamı siz yazın" ifadeleriyle takımın motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmayı planladığı aktarıldı.