Son iki maçta gösterdiği performansla Trabzonspor'un galibiyetlerinde önemli rol oynayan Ernest Muçi için bordo-mavili ekip harekete geçti. İşte Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan yıldızın

Süper Lig'de son haftalarda yükselen formuyla Trabzonspor'un en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Ernest Muçi, performansıyla adeta fark yaratıyor. 4-3 kazanılan Başakşehir maçında attığı iki golle galibiyetin mimarı olan 24 yaşındaki Arnavut yıldız, Konyaspor karşısında da 1 gol ve 1 asistle sahne aldı.

Akşam'da yer alan habere göre, sezon başında Beşiktaş'tan 1 milyon euro karşılığında kiralanan Muçi'nin bonservisiyle ilgili karar aşamasına gelindi. Başarılı futbolcunun satın alma opsiyonu 8.5 milyon euro + KDV olarak belirlenmiş durumda. Trabzonspor, bu rakamı ödemeye karar verirse bedeli 5 taksit halinde Beşiktaş'a aktarabilecek. Ayrıca, Muçi'nin eski kulübü Legia Varşova da bir sonraki satıştan elde edilecek net karın yüzde 10'unu alacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, Muçi'nin performansından oldukça memnun olduğu ve oyuncunun takımda kalmasından yana görüş bildirdiği öğrenildi.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Legia Varşova'dan 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Arnavut futbolcudan yüksek beklenti içindeydi. Siyah-beyazlı forma altında 61 maçta 11 gol ve 4 asist üreten Muçi'nin Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor.