Whatsapp'ta bulunan sabitleme özelliği Instagram'a geliyor! Yorum sabitleme özelliği...

Dünyaca ünlü oyun firması Epic Games her hafta bedava oyun indirme imkanı sunuyor. Epic Games bu hafta Just Cause 4 Reloaded oyununu bedava indirme fırsatı sunuyor. Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun oyunlarını son olarak bedava indirme fırsatı sunmuştu. Epic Games'in bu hafta sunduğu oyun Just Cause 4 Reloaded'ı Epic Games'in internet sitesinden ücretsiz indirebilirsiniz...