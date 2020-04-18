18 Nisan 2020, Cumartesi

TEKNOLOJİ

Whatsapp'ta bulunan sabitleme özelliği Instagram'a geliyor! Yorum sabitleme özelliği...

Instagram'a yeni özellik geliyor!
TEKNOLOJİ
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Dünyaca ünlü ağı 'tan yeni bir adım geliyor. Facebook, sahibi olduğu 'ta bulunan sabitleme özelliğini 'a getiriyor. Yakında Instagram'da sabitleme özelliği yer alacak...

Corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Bu durum sosyal medyada daha fazla vakit geçirmemizi sağlıyor. , en çok kullanılan sosyal ağlardan biri olarak devamlı kendisini güncelliyor. Bu güncellemeler kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesini sağlıyor.

INSTAGRAM'A YORUM SABİTLEME ÖZELLİĞİ GELİYOR

'a gelecek olan sabitleme özelliğinin benzeri 'ta da yer alıyordu. Bu özellik sayesinde bazı yorumlar sabitlenebilecek ve sayfa sahipleri, dikkat çekici yorumları göz önünde tutabilecek. Bu durum pazarlama konusunda da yeni bir çığır açacağa benziyor. Başka platformlar da bu özelliği kullanıyor özellikle da video sahipleri bu özellik sayesinde olumlu yorumları üstte tutarak pazarlama stratejileri oluşturabiliyor.

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