Whatsapp'ta bulunan sabitleme özelliği Instagram'a geliyor! Yorum sabitleme özelliği...
Dünyaca ünlü sosyal medya ağı Facebook'tan yeni bir adım geliyor. Facebook, sahibi olduğu Whatsapp'ta bulunan sabitleme özelliğini Instagram'a getiriyor. Yakında Instagram'da yorum sabitleme özelliği yer alacak...
Corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Bu durum sosyal medyada daha fazla vakit geçirmemizi sağlıyor. Facebook, en çok kullanılan sosyal ağlardan biri olarak devamlı kendisini güncelliyor. Bu güncellemeler kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesini sağlıyor.
INSTAGRAM'A YORUM SABİTLEME ÖZELLİĞİ GELİYOR
Instagram'a gelecek olan yorum sabitleme özelliğinin benzeri Whatsapp'ta da yer alıyordu. Bu özellik sayesinde bazı yorumlar sabitlenebilecek ve sayfa sahipleri, dikkat çekici yorumları göz önünde tutabilecek. Bu durum pazarlama konusunda da yeni bir çığır açacağa benziyor. Başka platformlar da bu özelliği kullanıyor özellikle Youtube da video sahipleri bu özellik sayesinde olumlu yorumları üstte tutarak pazarlama stratejileri oluşturabiliyor.
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