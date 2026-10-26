Derbinin kazananı Galatasaray!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Victor Osimhen’in ilk yarıda attığı iki golle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan derbide sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen kaydederken Fenerbahçe'nin tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi. Bu sonuçla Galatasaray liderliğini sürdürdü.

OSIMHEN İLK YARIDA SAHNEYE ÇIKTI

RAMS Park'ta oynanan dev derbiye iki takım da galibiyet hedefiyle çıktı. Taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray, ilk yarıda etkili bir performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, 29. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren ev sahibi takım, 44. dakikada Nijeryalı yıldızın bir kez daha fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. Galatasaray, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN AKROBATİK GOL

İkinci yarıda farkı azaltmak için baskısını artıran Fenerbahçe, aradığı golü 62. dakikada buldu. İrfan Can Kahveci, akrobatik bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda beraberlik golü için fırsatlar arayan sarı-lacivertliler, eşitliği sağlayamadı. Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak derbide üç puanın sahibi oldu.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu galibiyetle Galatasaray, ligdeki puanını 22'ye yükseltti. Sarı-kırmızılılar, 9 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak liderliğini korudu.

Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftayı beşinci sırada tamamladı.

İKİ TAKIMIN GELECEK HAFTA PROGRAMI

Galatasaray, gelecek hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmanın ardından Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Liverpool maçı öncesinde ligde Göztepe'yi sahasında ağırlayacak.



DERBİDE 1. DAKİKADA GERGİNLİK

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbilerindeki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli rakibine karşı çıktığı maçlarda attığı gollerle öne çıkan Nijeryalı futbolcu, bu sezonki ilk Fenerbahçe derbisinde de 2 gol kaydetti.Victor Osimhen böylece ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını da 9 yaptı.

FENERBAHÇE İLK YARIDA SINIFTA KALDI



Galatasaray derbisinin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Fenerbahçe, hücum istatistikleriyle dikkat çekti. Sarı-lacivertliler ilk 45 dakikada rakip kaleye şut çekemezken yüzde 32 topla oynama oranında kaldı.

DERBİ SONRASI SAHA KARIŞTI

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin ardından saha içinde iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

DURSUN ÖZBEK FUTBOLCULARI ALKIŞLADI

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisi galibiyetini taraftarıyla birlikte kutladı. Sarı-kırmızılılar galibiyetten dolayı büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip daha sonra orta sahada yuvarlak oluşturdu ve hep birlikte üçlü çektirdi. Taraftarlar ayrıca Rus futbolcu Aleksey Batrakov'u ayrı olarak tribüne çağırdı.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de futbolcuları alkışladı.

OSIMHEN'DEN "DOUBLE"

Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, attığı 2 golle yıldızlaştı.

Mücadelenin ilk yarısında 2 gol atarak takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan Osimhen, bu sezon çıktığı 7 lig maçında 8 gole ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 9'a taşıdı.

Victor Osimhen, derbide attığı 2 golle sarı-kırmızılı kulüp kariyerindeki 83. resmi maçında 68. kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki yıldız oyuncu, Galatasaray tarihinin en golcü 9. futbolcusu oldu. Galatasaray'ın en golcü üçüncü yabancı oyuncusu konumunda bulunan Osimhen, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu Mauro Icardi'ye (77) bir adım daha yaklaştı.

LEMINA'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Mario Lemina, maçın 90. dakikasında çizgiden topu çıkartarak takımının üstünlüğü korumasını sağladı.

Mücadelenin 90. dakikasında Fenerbahçe'nin kullandığı duran top sonrasında yaşanan karambolde son olarak altıpas gerisindeki Milan Skriniar kafa vuruşunu yaptı. Direk dibinde kaleci Uğucan Çakır'ı geçen meşin yuvarlağı Lemina çizgiden çıkartarak golü önledi.

Son dakikaya 2-1 önde giren Galatasaray, Lemina'nın kurtarışıyla skor üstünlüğünü sürdürdü.

SANCHEZ İÇİN ŞANS ANI

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in ters vuruşunda top direkten döndü.

Mücadelenin 26. dakikasında skor 0-0'ken gelişen Fenerbahçe atağında N'Golo Kante'nin sağdan ortasında ön direkte Romelu Lukaku'dan önce kayarak müdahale eden Sanchez'in vuruşunda top yan direğe çarparak kornere gitti.

Bu pozisyon hem tecrübeli stoper hem de takımı Galatasaray için şans anı olarak kayıtlara geçti.

JAKOBS, DİREĞİ GEÇEMEDİ

Sarı-kırmızılı takımda Ismail Jakobs'un 55. dakikadaki kafa vuruşunda top direkten döndü.

Roland Sallai'nin sağdan ortasında ceza sahasında ters kanada açılan topa Jakobs uygun durumda kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına dönerken, ev sahibi ekip net bir pozisyonda tabelayı değiştiremedi.

GALATASARAY, LİGDEKİ SON 5 FENERBAHÇE DERBİSİNDE YENİLMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, tarihi rekabette Fenerbahçe ile yaptığı son 5 Süper Lig derbisini kaybetmedi.

Fenerbahçe'ye ligde son olarak 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında sahasında 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasındaki 5 derbiden 3'ünü kazanıp 2'sinden beraberlikle ayrıldı.

BURUK, 120. GALİBİYETİNİ YAŞADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başındaki 120. lig galibiyetini elde etti.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 151. lig müsabakasında 120. galibiyetini kazandı. Sarı-kırmızılılar, 31 müsabakada ise 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 356 kez ağları sarsan Buruk'un Galatasaray'ı 126 golü kalesinde gördü.

Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 120 galibiyete dahil edilmemiştir.

OKAN BURUK, GÜNDÜZ KILIÇ'I YAKALADI

Okan Buruk, takımının başında ligde Fenerbahçe derbilerindeki 5. galibiyetini yaşadı.

Galatasaray'ın başında 9'ü lig, 2'si TFF Süper Kupa ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 12. Fenerbahçe derbisine çıkan Buruk, 7. galibiyetini aldı. Buruk, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'yi ligde 5. kez mağlup eden Buruk, Gündüz Kılıç (5) ile sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak Fenerbahçe'yi Süper Lig'de en fazla mağlup eden ikinci isim oldu.

Fatih Terim, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye karşı ligde aldığı 7 galibiyetle bu alanda zirvede bulunuyor.

LİGDE SON 40 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 40 maçta mağlubiyet görmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

OSIMHEN'İN FENERBAHÇE'YE KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 5'i lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 6. maçında görev aldı. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Osimhenli Galatasaray, kupadaki tek derbiden galibiyetle ayrıldı.

Ligde son 2 derbide 3 gol atan Osimhen, kupadaki tek maçta ise 2 kez ağları sarsarak toplamda 5 gol katkısı verdi.



FENERBAHÇE, DERBİDEN UMDUĞUNU BULAMADI

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikada oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. Müsabakanın 26. dakikasında bir topu direkten dönen Fenerbahçe, 29. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı.

Golün ardından mental olarak düşen ve pas yapmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 44. dakikada yine Osimhen'in golüyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin estetik golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 90. dakikada net bir pozisyondan faydalanamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

İRFAN CAN GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, son haftalarda etkili bir performans ortaya koydu.

Derbi öncesinde ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 gol atan tecrübeli oyuncu, derbide de ağları havalandırmayı başardı.

İLK KEZ İLK GOLÜ KALESİNDE GÖRDÜ

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez ilk golü yiyen taraf oldu.

İlk 8 haftada 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda öne geçen taraf olmuştu.

Maçın 29. dakikasında Victor Osimhen'in golüne engel olamayan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez gol atmadan yenik duruma düştü.

İLK MÜDAHALE 56'DA GELDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuna ilk müdahalesini 56. dakikada gerçekleştirdi.

İlk yarıda takımı soyunma odasına 2-0 yenik giren Kartal, devre arasında oyuncu değişikliği yapmadı.

Müsabakanın 56. dakikasında Kartal, Levent Mercan ve Mason Greenwood'u oyundan alırken, Kojo Oppong ve Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna sürdü.

OPPONG İLK KEZ

Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, ilk kez derbi heyecanını yaşadı.

Müsabakanın 56. dakikasında Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil olan 22 yaşındaki stoper, ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele verdi.

DERBİDEN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail kartal, son oynanan Slavia Prag mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, RAMS Park'ta oynanan müsabakada, Slavia Prag karşısında sakatlanan Ake'nin yerine Levent Mercan'ı sahaya sürdü.

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine İrfan Can Kahveci'ye formayı veren İsmail Kartal, Vedat Muric'in yerine ise Belçikalı forvet Romelu Lukaku'yu ilk 11'de başlattı.

Galatasaray karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunmada Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan forma giydi. Savunmanın önünde N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood ve Oğuz Aydın yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Romelu Lukaku'ya güvendi.

ARCHIE BROWN SOL STOPERDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake'nin yokluğunda sol stoperde Archie Brown'a şans verdi.

Bu sezon forma giydiği 15 maçta da sol bek bölgesinde oynayan Brown, Galatasaray karşısında stoperde sahaya çıktı.

İngiliz futbolcu, daha önce Gent formasıyla 9 maçta, Lausanne formasıyla da 15 mücadelede stoper olarak sahaya çıkmıştı.

İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde üç oyuncusundan yararlanamadı.

Ameliyat edilen İspanyol yıldız Marco Asensio'nun yanı sıra Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake, takımlarını yalnız bıraktı.

Sakatlığını atlatan Mert Müldür ise maç kadrosunda yer aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Park'ta kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Yaklaşık 2 bin 500 sarı-lacivertli taraftar, Kadıköy'den hareket eden otobüslerle RAMS Park'a gelerek takımlarına destek verdi.

İKİ İSİM İLK HEYECANINI YAŞADI

Fenerbahçe'de iki oyuncu, ilk kez Galatasaray derbisinde boy gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı isimler Mason Greenwood ve Romelu Lukaku, kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de Kojo Oppong da ilk derbi heyecanını yedek kulübesinde yaşadı.

TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULAR SAHA İÇİNDE TOPLANDI

Fenerbahçe'de teknik ekip ve futbolcular, karşılaşma öncesinde saha ortasında toplandı.

Teknik direktör İsmail Kartal, bütün futbolcuları yanına çağırırken, teknik heyetin tamamı ve kadroda olan bütün oyuncular bir araya geldi.



SERGEN YALÇIN DERBİYİ STATTAN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini stadyumdan izledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu müsabakayı hafta içinde göreve başlayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın stadyumdan takip etti. Yalçın, bu önemli müsabakayı yardımcı antrenörü Murat Kaytaz ile birlikte protokol tribününden izledi.

OKAN BURUK VE İSMAİL KARTAL MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI

RAMS PARK'TA ZEMİN DİKKAT ÇEKTİ!

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Jakobs, meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ederson, ayaklarıyla topu önledi.

17. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

20. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla uzak direğin üstünden auta çıktı.

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten hemen sonra sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-0.

38. dakikada Batrakov'un pasında savunmanın arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Jakobs'un kullandığı taçta kaleci Ederson, yumruklarıyla meşin yuvarlağı ceza sahası dışına gönderdi. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in şutunda kale önündeki Osimhen, kafayla dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-0.

45+2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Batrakov'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.

49. dakikada Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Skriniar'ın müdahalesinin ardından kornere gitti.

52. dakikada sağ kanattaki Greenwood'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kante, bekletmeden meşin yuvarlağı Lukaku'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

55. dakikada sağ kanattaki Sallai'nin ortasında arka direkteki Jakobs'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğe çarpıp oyun alanına döndü.

62. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'nun uzun pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Oğuz Aydın, bekletmeden meşin yuvarlağı altıpas gerisindeki İrfan Can Kahveci'ye aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı röveşatada meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

70. dakikada sağ kanattaki Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı önünde topla buluşan Torreira'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

72. dakikada Batrakov'un sol taraftan kullandığı kornerde Fenerbahçe savunması meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Sanchez'in şutunda, altıpas gerisindeki Torreira, meşin yuvarlağı tamamlamak istedi. Top üstten auta gitti.

75. dakikada Leao'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda, kaleci Ederson topu kornere çeldi.

87. dakikada Sane'nin pasında topla buluşan Leao'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.

90. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası sol çaprazındaki Oppong, altıpas gerisindeki Kerem Aktürkoğlu'na kafayla topu indirdi. Kerem'in kafayla çıkardığı topta altıpas üzerindeki Skriniar'ın kafa vuruşunda Lemina, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Lukaku'ya çarpıp auta gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 80 Eren Elmalı), Lemina, Torreira, Yunus Akgün (Dk. 80 Sane), Batrakov (Dk. 80 Sara), Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Leao), Osimhen (Dk. 88 Singo)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan (Dk. 55 Oppong), Kante (Dk. 83 Muric), Guendouzi, İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Greenwood (Dk. 55 Kerem Aktürkoğlu), Oğuz Aydın (Dk. 78 Nene), Lukaku

Goller: Dk. 29 ve 44 Osimhen (Galatasaray), Dk. 62 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 10 İrfan Can Kahveci, Dk. 12 Skriniar, Dk. 31 Kante, Dk. 54 Semedo, Dk. 90+1 Brown (Fenerbahçe), Dk. 19 Sanchez, Dk. 89 Leao (Galatasaray)