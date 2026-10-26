Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde son düdükle ortalık karıştı! Kerem ve Sallai...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 22'ye yükseltti. Derbinin bitiş düdüğünün ardından ise Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu arasında fiziksel tartışma yaşandı. Sahaya giren emniyet güçleri, gerginliği güçlükle yatıştırdı.