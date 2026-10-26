Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde son düdükle ortalık karıştı! Kerem ve Sallai...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 22'ye yükseltti. Derbinin bitiş düdüğünün ardından ise Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu arasında fiziksel tartışma yaşandı. Sahaya giren emniyet güçleri, gerginliği güçlükle yatıştırdı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup ederek ligde 22 puana yükseldi.
Karşılaşmanın sonu, dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Galatasaray forması giyen Roland Sallai ve Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, bitiş düdüğünün ardından fiziksel bir tartışma yaşadı.
Emniyet güçleri saha içerisine girdi ve ortamı güçlükle sakinleştirebildi.
ABDÜLKERİM VE BROWN'A KIRMIZI KART
Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, yaşanan gerginliğin ardından kırmızı kart gördü. Roland Sallai ve Kerem Aktürkoğlu ise sarı kartla cezalandırıldı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Not: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.