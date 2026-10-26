Fenerbahçe galibiyeti sonrası Davinson Sanchez: Alıştığımız skorlardan biri

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Kolombiyalı stoper, sarı-kırmızılı ekibin her geçen maç geliştiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.

Derbi galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını belirten Sanchez, takımın her geçen maç geliştiğini ve Galatasaray'a yakışan performansa yaklaştıklarını söyledi.

"ALIŞTIĞIMIZ SKORLARDAN BİRİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Davinson Sanchez, "Mutluyuz. İşimizi yaptık. Maç maç geliştirdik kendimizi, Galatasaray'a yakışır performansa yaklaşıyoruz. Rakip oyunu durdurmaya çalıştı. Biz de kendi oyunumuza odaklandık. Hücum odaklı oynadık. Ligde alıştığımız skorlardan birini aldı." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY OLUNCA ÜSTESİNDEN GELDİK"

Savunma hattının önde kurulmasına ve rakibin hücum oyuncularına da değinen Kolombiyalı stoper, galibiyetin önemini vurguladı.

Sanchez, "Çok iyi karşıladık rakibi. Savunma hattını ileriye almamız gerekiyordu. Lukaku dip koşularda zorlanıyordu. Rakibin iyi forveti olsa da Galatasaray olunca üstesinden geldik. Onlar kendi işini yapıyordu, biz kendi işimizi yaptık ve 3 puanı aldık. Çok mutluyuz. Önemli olan 3 puandı." şeklinde konuştu.