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Fenerbahçe'de derbi öncesi saha ortasında toplantı!

Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, tüm futbolcuları saha ortasında topladı.

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Fenerbahçe'de derbi öncesi saha ortasında toplantı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de maç öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde tüm futbolcuları saha ortasına çağırdı. Teknik heyetin tamamı ve maç kadrosunda yer alan oyuncular, saha içinde bir araya gelerek kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

#İsmail Kartal #Galatasaray #Fenerbahçe
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