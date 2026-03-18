Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kritik bir mücadele yaşanacak. Corendon Alanyaspor, son 4 maçtır kazanamadığı kötü gidişatı evinde Kocaelispor karşısında sonlandırmak istiyor. Joao Pereira yönetimindeki Akdeniz ekibi, 31 puana yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor ise 33 puanla 8. sırada bulunuyor ve son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Peki, Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

CORENDON ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 4. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor, tarihlerinde 4. kez kozlarını paylaşacak. Daha önce oynanan 1 mücadeleyi Alanyaspor kazanırken, Kocaelispor ise 2 maçtan üstün ayrıldı. Son olarak, bu sezon oynanan ilk mücadeleyi yeşil-siyahlılar 2-0 kazandı.

CORENDON ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı hakemi Yiğit Arslan oldu. Arslan'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.