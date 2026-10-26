Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Levent Mercan, karşılaşma sonrası konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Levent Mercan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mercan, "Bence ilk 45 dakika oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarı daha iyiydik. İkinci golü de bulabilirdik. Çok üzgünüz ve önümüze bakacağız takım olarak. Açıkçası söyleyecek çok da bir şey yok." ifadelerini kullandı.